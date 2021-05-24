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19:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке всех дипломатов

Весь дипломатический и административно-технический состав посольства Латвии должен покинуть Белоруссию в течение 48 суток в связи с оскорблением государственного флага Белоруссии в Риге. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, сообщается в Telegram-канале агентства БелТА. В ответ Латвия объявила о взаимной высылке всех белорусских дипломатов.

«Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — сказал белорусский министр Владимир Макей. По его словам, инцидент с флагом является актом государственного вандализма.

В свою очередь, МИД Латвии ответил на решение белорусских дипломатов зеркально. Ведомство объявило о высылке всех дипломатов республики.

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«В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало Временного поверенного в делах Беларуси, чтобы сообщить об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — говорится в сообщении МИД Латвии.

Сегодня, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею 2021 года заменили установленный в центре латвийской столицы государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией. На своей странице в Facebook Стакис объяснил свой поступок тем, что «сейчас официальный флаг республики символизирует режим, “занимающийся государственным терроризмом”, а такой не вписывается в городскую среду Риги».

«В то же время, поднимая символ оппозиции, Рига выражает солидарность с белорусами и “всеми политически репрессированными людьми” там», — сообщил мэр латвийской столицы.

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Чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Турнир также планировалось провести и в Минске, однако на фоне протестов в Белоруссии после объявления итогов президентских выборов в августе 2020 года кабинет министров Латвии обратился в Международную федерацию хоккея с просьбой провести чемпионат мира с другой страной вместо Белоруссии. На фоне ситуации представители бренда мужской уходовой косметики Nivea Men, автомобильного производителя Skoda и немецкий производитель автомобильных масел Liqui Moly отказались спонсировать проведение турнира.

Обострение дипломатических отношений между Белоруссией и странами ЕС произошло из-за инцидента с летевшим из Афин в Вильнюс пассажирским самолетом Ryanair, который вчера, 23 мая, совершил в Минске экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого позже задержали белорусские спецслужбы. Впоследствии стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.

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