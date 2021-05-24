19:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке всех дипломатов
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«Оставить здесь одного
В свою очередь, МИД Латвии ответил на решение белорусских дипломатов зеркально. Ведомство объявило о высылке всех дипломатов республики.
«В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало Временного поверенного в делах Беларуси, чтобы сообщить об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — говорится в сообщении МИД Латвии.
Сегодня, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею 2021 года заменили установленный в центре латвийской столицы государственный флаг Белоруссии на
«В то же время, поднимая символ оппозиции, Рига выражает солидарность с белорусами и “всеми политически репрессированными людьми” там», — сообщил мэр латвийской столицы.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Турнир также планировалось провести и в Минске, однако на фоне протестов в Белоруссии после объявления итогов президентских выборов в августе 2020 года кабинет министров Латвии обратился в Международную федерацию хоккея с просьбой провести чемпионат мира с другой страной вместо Белоруссии. На фоне ситуации представители бренда мужской уходовой косметики Nivea Men, автомобильного производителя Skoda и немецкий производитель автомобильных масел Liqui Moly отказались спонсировать проведение турнира.
Обострение дипломатических отношений между Белоруссией и странами ЕС произошло