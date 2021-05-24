ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Белоруссии

«В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической», — отметила она.
По словам фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». В частности, ЕС обсудит санкции против физических и юридических лиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair взрывных устройств не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.