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24 мая, источник: ТАСС

Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Белоруссии. Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Источник: AP 2021

«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета Белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в заявлении.

Саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

«Саммит призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент. Саммит поручил Совету [ЕС] принять дополнительные списки физических и юридических лиц в кратчайшие сроки на основании соответсвующих санкционных режимов», — говорится в заявлении.

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