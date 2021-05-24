24 мая, источник: ТАСС
Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Белоруссии. Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.