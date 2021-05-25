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02:33 (мск), источник: Известия

В России предложили уголовное наказание за подделку голосований жильцов

В России предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию голосований жильцов. С такой инициативой выступил замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

На собраниях жильцов часто принимаются важные решения — о повышении ставок тарифа за обслуживание дома, о выборе управляющей компании (УК), а также решения о сносе домов по стартующим в регионах программам реновации, сказал «Известиям» Дмитрий Гордеев.

Около 90% решений или протоколов собраний собственников жилья по поводу выбора и смены УК фальсифицированы, отметил он.
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С такой оценкой согласна и член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян.

Разработаны законопроекты о вводе уголовного и административного наказания именно за подделку решений собраний, а также изменения в Жилищный кодекс РФ об изменении ряда процедур голосования на собраниях, сообщил Дмитрий Гордеев.

За фальсификацию решений общих собраний собственников жилья в законопроекте «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» предусмотрены различные виды ответственности — от штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет до ограничения свободы на срок до четырех лет.

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«Экспертный совет комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ рассмотрел законопроекты. Документы будут рекомендованы для внесения в нижнюю палату парламента, поскольку в преддверии начала российской реновации вопрос крайне актуален», — сказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев сообщил «Известиям», что сейчас законопроекты находятся на стадии разработки, они направлены на отзыв в Минстрой. В том числе нужно более детально сформировать процедуру проведения онлайн-голосований на общих собраниях, добавил депутат.

Минстрой получил законопроекты, подтвердили «Известиям» в ведомстве. При этом министерство не располагает официальным подтверждением тезиса о том, что 90% решений собственников фальсифицированы, добавили там.

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