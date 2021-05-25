06:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Минприроды предложил ввести в России аналогичные европейским нормы «права на ремонт»
Глава Минприроды Александр Козлов обратился к
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В частности, предлагается обязать производителей выпускать запасные части на протяжении 7—10 лет, а также предоставлять подробные инструкции по их ремонту.
Козлов в своем обращении апеллировал к национальной цели о переходе к экономике замкнутого цикла, уточняют «Известия».
Абрамченко поручила Минпромторга и Минэкономики проработать возможность принятия в России правил, аналогичных европейским, в том числе и для смартфонов с ноутбуками, уточнила РБК представитель
Отметим, что правила Ecodesign, вступившие в силу в ЕС в марте, распространяются только на дисплеи, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, выпущенные после вступления документа в силу. Ранее аналогичные нормы были введены на серверы и оборудование для сварки.
Европейское законодательство также обязывает предоставлять инструкции по ремонту профессиональным мастерским, для конечных потребителей такого правила нет.