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06:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды предложил ввести в России аналогичные европейским нормы «права на ремонт»

Глава Минприроды Александр Козлов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой рассмотреть возможность введения в России норм «права на ремонт», аналогичных вступившим в силу в ЕС с 1 марта 2021 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Козлова.

Источник: AP 2021

В частности, предлагается обязать производителей выпускать запасные части на протяжении 7—10 лет, а также предоставлять подробные инструкции по их ремонту.

Козлов в своем обращении апеллировал к национальной цели о переходе к экономике замкнутого цикла, уточняют «Известия».

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Абрамченко поручила Минпромторга и Минэкономики проработать возможность принятия в России правил, аналогичных европейским, в том числе и для смартфонов с ноутбуками, уточнила РБК представитель вице-премьера Марта Галичева.

Отметим, что правила Ecodesign, вступившие в силу в ЕС в марте, распространяются только на дисплеи, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, выпущенные после вступления документа в силу. Ранее аналогичные нормы были введены на серверы и оборудование для сварки.

Европейское законодательство также обязывает предоставлять инструкции по ремонту профессиональным мастерским, для конечных потребителей такого правила нет.

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