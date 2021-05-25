Грузия откроет сухопутные границы для иностранцев

Грузия с 1 июня полностью открывает сухопутные границы, такое решение принял Межведомственный координационный совет, сообщает грузинский «Первый канал».
Глава оперативного штаба при совете Георгий Гибрадзе уточнил, что въезд в страну иностранцам будет разрешен при наличии документа о полном прохождении вакцинации и отрицательного результата на ПЦР-тест либо только отрицательного результата теста, проведенного в течение последних 72 часов.
Во втором случае прибывшие в Грузию должны будут сдать в стране повторный тест в течение следующих трех дней.
Гибрадзе сообщил, что всем туристам рекомендуется сделать страховку, которая покрывает лечение от COVID-19.
Грузия полностью закрыла границы в марте 2020 года, пересечь их могли только возвращающиеся в страну граждане и их близкие. Позднее ограничения были смягчены.
С февраля текущего года власти объявили о возобновлении международного авиасообщения, республика разрешила свободно пересекать границу тем, кто сделал прививку любой вакциной от коронавируса. Для этого прибывающим нужно было предъявить сертификат о вакцинации. С марта гражданам России, Белоруссии, Азербайджана, Армении и Украины разрешили въезжать в Грузию только с отрицательным тестом на COVID-19 (авиасообщение России с Грузией было прервано летом 2019 года, оно до сих пор не восстановлено). Морские границы пока остаются закрытыми.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава ранее назвала открытие сухопутных границ одним из условий восстановления туристической отрасли. Она говорила, что по времени это должно совпасть с окончанием третьей волны пандемии коронавируса.
По официальным данным, в Грузии выявлено 339 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 4,6 тыс. человек.