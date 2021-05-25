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17:46 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал заявления из Лондона о возможных санкциях против РФ русофобской одержимостью

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Лондона об очередных возможных санкциях против РФ русофобской одержимостью. Отвечая во вторник на вопросы журналистов, он отметил с иронией, что, вероятно, скоро «дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования».

Источник: AP 2021

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Британский министр заявил о необходимости консультаций с партнерами и выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».

Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он отметил, что «подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место». «Мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим, но понимаем, что это тот случай, когда нет смысла пытаться что-то объяснить. Здесь фобии и одержимость, наверное, начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию», — обрисовал сложившуюся ситуацию представитель Кремля.

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