17:46 (мск), источник: ТАСС
Песков назвал заявления из Лондона о возможных санкциях против РФ русофобской одержимостью
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/.
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Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба, который заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Британский министр заявил о необходимости консультаций с партнерами и выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».
Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования.
Он отметил, что «подобные с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место». «Мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим, но понимаем, что это тот случай, когда нет смысла пытаться