В Кремле прокомментировали замену российского флага на площади в Риге

Ранее сообщалось, что в Риге убрали флаги России, которые были размещены в городе наряду с флагами других стран, которые принимают участие в чемпионате мира по хоккею. Портал Delfi сообщал, что такое решение было обусловлено требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA): в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил список санкций в отношении российского спорта, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов под флагом страны на международных соревнованиях.
«Действительно, здесь просто нужно разобраться, является ли эта площадь местом проведения чемпионата или не является. Если не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать, этого мы не исключаем», — сказал Песков журналистам.
Российский флаг не единственный, от наличия которого 24 мая решили избавиться власти Риги. До этого они заменили флаг Белоруссии, чья команда принимает участие в ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. Это вызвало дипломатический скандал, после чего Белоруссия и Латвия обменялись высылкой дипломатов, включая послов.
Песков охарактеризовал этот инцидент как вопиющий: «Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие».