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14:37 (мск), источник: Ведомости

В Кремле прокомментировали замену российского флага на площади в Риге

Кремль не согласен с решением властей в Риге о замене российского флага на символику Олимпийского комитета России в случае, если площадь, где флаг был заменен, не является местом проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в Риге убрали флаги России, которые были размещены в городе наряду с флагами других стран, которые принимают участие в чемпионате мира по хоккею. Портал Delfi сообщал, что такое решение было обусловлено требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA): в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил список санкций в отношении российского спорта, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов под флагом страны на международных соревнованиях.

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«Действительно, здесь просто нужно разобраться, является ли эта площадь местом проведения чемпионата или не является. Если не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать, этого мы не исключаем», — сказал Песков журналистам.

Российский флаг не единственный, от наличия которого 24 мая решили избавиться власти Риги. До этого они заменили флаг Белоруссии, чья команда принимает участие в ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. Это вызвало дипломатический скандал, после чего Белоруссия и Латвия обменялись высылкой дипломатов, включая послов.

Песков охарактеризовал этот инцидент как вопиющий: «Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие».

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