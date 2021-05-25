18:18 (мск), источник: ТАСС
Володин назвал Россию «последним островом» демократии и свободы
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия является «последним островом» демократии и свободы в мире, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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В ходе обсуждения во вторник законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, в адрес документа прозвучала критика со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова.
Председатель нижней палаты в свою очередь напомнил о событиях в США 6 января, связанных с протестами сторонников
«Коллеги, это [Россия] последний остров демократии и свободы. И мы на этом острове. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит», — добавил он.
«Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, — с улыбкой отреагировал Володин. — Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается. После 1917-го уменьшилась, после 1991-го уменьшилась. Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился», — призвал спикер Думы.