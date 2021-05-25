Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 маяСуд над Оскаром Уайльдом, открытие крупнейшей в СССР гостиницы, смерть Джорджа Флойда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
15Жара в Москве
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
18:18 (мск), источник: ТАСС

Володин назвал Россию «последним островом» демократии и свободы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия является «последним островом» демократии и свободы в мире, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

В ходе обсуждения во вторник законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, в адрес документа прозвучала критика со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова.

Новость
Бывшие сотрудники МВД пытались отравить весь иностранный дипкорпус

Председатель нижней палаты в свою очередь напомнил о событиях в США 6 января, связанных с протестами сторонников экс-президента Дональда Трампа у здания Конгресса. «Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы. Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение. И их обвинили по статье “внутренний терроризм”. И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?» — отреагировал Володин.

«Коллеги, это [Россия] последний остров демократии и свободы. И мы на этом острове. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит», — добавил он.

Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны предложил формулировку «материк свободы» в силу размера страны.

«Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, — с улыбкой отреагировал Володин. — Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается. После 1917-го уменьшилась, после 1991-го уменьшилась. Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился», — призвал спикер Думы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
МИД РФ назвал причину задержания в Минске россиянки Сапеги
В Кремле оценили замену российского флага в Риге
Стали известны дата и место встречи Путина и Байдена
Песков прокомментировал фразу главы Коми «У вас я — Путин»
В Японии две дыни продали за 25 тысяч долларов
Две пчелы сообща открыли бутылку с газировкой (видео)
Дома за 1 евро в Италии нашли неожиданных владельцев
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Миру предрекли появление нового смертоносного вируса Он может быть страшнее коронавируса.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое оружие
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Кино
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино Актриса получила главную роль в рождественском ромкоме от Netflix
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Дети
Плачут даже спасатели: как на самом деле работает «Лиза Алерт» 25 мая — Международный день пропавших детей
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Как обеспечить городской комфорт на даче
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь