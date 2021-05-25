МИД объяснил задержание летевшей с Протасевичем россиянки

Россиянка София Сапега, которую белорусские власти вместе с Романом Протасевичем сняли с рейса Афины — Вильнюс 23 мая, задержана на 72 часа, ее подозревают в совершении преступлений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — отметили в МИДе.
София Сапега — девушка оппозиционера и экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, летевшего тем же рейсом авиакомпании Ryanair. 23 мая самолет при участии диспетчеров минского аэропорта и при сопровождении истребителя МиГ-29 ВВС Белоруссии посадили в аэропорту столицы Белоруссии из-за ложного сообщения о минировании. После приземления Протасевич и Сапега были сняты с рейса белорусскими силовиками.
У Сапеги нет второго, белорусского, гражданства — только вид на жительство. Она учится в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе.
Адвокат Сапеги Александр Филанович сказал РБК, что ему неизвестны никакие статьи, по которым его подзащитной собираются предъявить обвинения. «Никакой конкретики пока не появилось. Я пока еще не вошел в дело. Мне никто не звонит», — говорит он.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что посольство России обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ. В российской Генпрокуратуре заявили о готовности защищать Сапегу, если ее права как гражданки России будут нарушены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что россиянка будет освобождена белорусскими властями «если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения законов».