17:10 (мск), источник: Life.ru
Кремль: Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник
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«В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.
Отметим, что это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии
Встреча длилась почти два часа.
Напомним,