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17:10 (мск), источник: Life.ru

Кремль: Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Отметим, что это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США.

Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15—16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы «разгрести завалы» в дипотношениях с США.

Встреча длилась почти два часа.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того «печального состояния», в котором они сейчас находятся.

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 Кремль: Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня
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