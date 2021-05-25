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19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон назвал политику санкций в отношении России неэффективной

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в долгосрочной перспективе политика санкций в отношении России неэффективна. Он сообщил, что ЕС готовит новый доклад по поводу отношений с Москвой.

Источник: Reuters

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на “замороженные” конфликты больше не является эффективной политикой», — заявил господин Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. По мнению французского президента, невозможно не реагировать на «постоянные провокации со стороны России», однако стратегия санкций зашла в тупик. Он сообщил, что эксперты ЕС займутся разработкой других вариантов влияния. «Не развязывать же вооруженный конфликт», — добавил он.

Саммит Евросоюза открылся вчера, 24 мая. В нем участвуют лидеры 27 стран. На саммите должна была пройти стратегическая дискуссия о России, однако из-за обострения ситуации в Белоруссии эти планы фактически оказались сорваны. Напомним, 23 мая белорусские власти экстренно посадили самолет с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем на борту, после чего сразу же его задержали. Россия назвала происходящее внутренним делом Белоруссии.

Алексей Тарханов, Париж.

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