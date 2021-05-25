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19:57 (мск), источник: Газета.Ру

Кабмин предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

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Источник: Reuters

«Законопроектом предлагается внести изменение в Федеральный закон в части дополнения Национального календаря профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — указано в пояснительной записке.

Национальный календарь утверждает сроки и типы вакцинаций, которые проводятся в России бесплатно и массово в соответствии с программой обязательного медицинского страхования (ОМС).

В соответствии с действующим законодательством, после внесения прививки от коронавируса в национальный календарь финансировать вакцинацию будут из средств субъектов страны.

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«Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета Российской Федерации», — подчеркивается в записке.

Ранее с инициативой о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

За весь период пандемии в России выявлено более 5 млн случаев заражения коронавирусом, более 119 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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