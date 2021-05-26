Пьяные водители отъедут на три года

Рассмотренный Госдумой законопроект (разрабатывался МВД) вносит поправки в ст. 264.1 УК. Она устанавливает наказание для водителей, которые ранее уже лишались прав за пьяное вождение (в рамках КоАП) и снова оказались за рулем в нетрезвом виде.
МВД предлагает для таких случаев максимальный срок лишения свободы увеличить с двух до трех лет и отдельным пунктом выделить состав, когда водитель, ранее осужденный за пьяное ДТП (ст. 264 УК), снова сел за руль после употребления спиртного.
Максимальный штраф для таких граждан будет повышен с 300 тыс. до 500 тыс. руб., обязательные работы в качестве вида наказания будут исключены.
Представлявший поправки полпред правительства Александр Синенко сослался на указ президента о достижении национальных целей до 2024 года, которые предусматривают в том числе снижение смертности в ДТП.
Из всех лиц, подвергнутых наказанию по ст. 264.1 УК в 2020 году, 20% было осуждено по ней повторно (в 2018 году — 10%), в некоторых регионах эта доля выросла в несколько раз.
Как пояснил господин Синенко, у большинства граждан данное преступление не ассоциируется с серьезным наказанием (им назначают обязательные работы), поэтому они снова садятся за руль пьяными. В нынешней редакции ст. 264.1 УК (введена в 2014 году) работает неэффективно, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Выступавший с содокладом депутат Вячеслав Лысаков («Единая Россия») документ раскритиковал: «КПД законопроекта — ноль, предлагают просто макулатуру, ничего не сработает».
На практике большую часть штрафов, назначаемых судами, граждане не платят, говорит Лысаков.
Увеличение сроков лишения свободы также не даст эффекта, поскольку ст. 264.1 УК относится к преступлениям небольшой тяжести, реальные сроки судьи назначают относительно редко, отметил он (из 57,7 тыс. осужденных по данной статье в 2020 году 7,9 тыс. граждан получили тюремные сроки, из них 7,2 тыс.— условные, следует из данных Судебного департамента Верховного суда). «Какая разница — два или три года? Пьяный об этом не думает», — уверен депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).
Правильнее дорабатывать КоАП, считает Лысаков. Законопроект Минюста, разрешающий пьяному водителю вернуть транспортное средство только при уплате залога в 30 тыс. руб., принят в первом чтении еще в 2016 году и давно готов ко второму, заметил депутат.
«Изъятие транспортного средства было бы более эффективным», — поддержал единоросс Николай Брыкин. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заметила, что сейчас за «убийства на дорогах» (имея в виду пьяные ДТП с жертвами) суды могут назначать наказание «ниже нижнего порога», в результате правоприменение «превращается в фиксацию»: нужно исключить такую практику поправками к законопроекту ко второму чтению.
Александр Синенко заметил, что ст. 264.1 УК устанавливает наказание за преступление без тяжких последствий (просто за факт нахождения за рулем в пьяном виде). «Реагировать на статистику, которую я привел, необходимо, но невозможно одним Уголовным кодексом справиться с этой проблемой, — заявил он.— Вводить сразу крайне жесткие наказания за такие преступления нельзя, потому что вслед за этим идет коррупция и ожесточение в обществе. Наказание должно быть адекватно преступлению. Три года лишения свободы выглядит справедливым».
Поправки к законопроекту должны быть представлены до 31 мая, следует из постановления Госдумы.
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