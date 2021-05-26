Посольство Чехии в Москве сократит к концу мая 79 принятых на месте сотрудников

«По состоянию на 21 мая уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник посольства Чехии в РФ, — отметила она. — До конца мая, как ожидается, будут сокращены еще восемь служащих. То есть всего речь идет о 79 принятых на месте [административно-технических сотрудниках дипломатического представительства из числа россиян]».
К числу увольняемых относятся работники «Чешского дома», выполняющего функции культурного центра республики в Москве. С 1 июня из-за резкого сокращения штата там будет прекращена работа гостиницы и ресторана чешской кухни.
РФ и Чехия после выдвинутых Прагой по отношению к России обвинений в связи с инцидентом во Врбетице договорились о приведении в паритетное соответствие штатов своих дипломатических представительств в столицах обеих стран. В каждом из посольств останутся семь дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте служащих. Данное количество персонала может быть увеличено по взаимному согласию сторон.
17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб.
МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.