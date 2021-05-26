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01:36 (мск), источник: ТАСС

Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против «Северного потока — 2»

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» практически завершено, и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома. Видеозапись беседы распространили американские СМИ.

Источник: Reuters

Глава государства отметил, что трубопровод «почти полностью достроен», когда его спросили об отказе вашингтонской администрации вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

«Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — подчеркнул президент, добавив, что «с самого начала выступал против строительства «Северного потока — 2».

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

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