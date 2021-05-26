Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 маяЗаложение фундамента первого завода "Фольксваген", решение о постановке монумента Петру I, первый полет самолета "Русский витязь" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
10:07 (мск), источник: РБК

В регионах оценили идею ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Власти Якутии сначала объявили, что вакцинация от коронавируса в регионе станет обязательной, а затем опровергли это, уточнив, что речь шла о массовой вакцинации. Готовят ли такие планы другие регионы — в материале РБК.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Глава Якутии Айсен Николаев 25 мая объявил об обязательной вакцинации в регионе и о штрафе 200 тыс. руб. для работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию своих сотрудников. А тех, кто «необоснованно откажется» от прививки, они пригрозили не допускать к работе. Однако позже в сообщении его пресс-службы слово «обязательная» заменили на «массовую».

Читайте также
В России иммунитет к COVID-19 есть менее чем у половины россиян

После появления сообщения об обязательной вакцинации в Якутии губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии. «Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова.

Как рассказали «РБК Ростов» в оперштабе Ростовской области, в настоящий момент в регионе не обсуждается вопрос об обязательности вакцинации населения от коронавируса. Также обязательную вакцинацию не рассматривают власти Татарстана, рассказала «РБК Татарстан» пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

В Минздраве Нижегородской области «РБК Нижний Новгород» сообщили, что вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно и исключительно добровольно. При этом ведомство призывает всех граждан пройти вакцинацию, в особенности граждан пожилого возраста, которые находятся в группе высокого риска тяжелого течения заболевания.

В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю заявили «РБК Кубань», что вакцинация в регионе добровольная и «по сравнению с Якутией более стремительная». «Навряд ли у нас будет принято такое решение», — отметили в ведомстве.

Читайте также
Компании начали страховать россиян от рисков прививок против COVID

Там рассказали, что федеральный закон дает право главным санитарным государственным врачам субъектов, исходя из конкретной сложившейся ситуации, объявлять обязательную вакцинацию в случае роста заболеваемости. «Если будет резкий рост показателей инфекции, уйдет стабильная ситуация, тогда возможна обязательная вакцинация. Сейчас на территории Краснодарского края достаточно стабильная ситуация по новой коронавирусной инфекции», — заявили в местном Роспотребнадзоре.

В Тюмени также заявили, что «речи о введении обязательной процедуры не идет». «Мы работаем в рамках действующего законодательства, в котором предусмотрен принцип добровольной вакцинации. Мы рассказываем о пользе, важности и необходимости постановки такой прививки. Речи о введении обязательной процедуры не идет», — прокомментировала «РБК Тюмень» руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В конце февраля в Роспотребнадзоре заявили, что у главных санитарных врачей регионов есть полномочия выносить постановления о проведении профилактических прививок разным категориям граждан в зависимости от эпидемиологической обстановки.

При этом в ведомстве отметили, что не существует законных оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации.

Свое решение глава Якутии мотивировал постановлением главного санитарного врач республики Маргариты Игнатьевой от 19 мая. В нем говорится о напряженной ситуации с коронавирусом в регионе. В соответствии с документом для стабилизации эпидемиологической обстановки в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все частные и государственные организации обязаны обеспечить вакцинацию своих сотрудников.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что с поставками вакцины от коронавируса в Калининградской области «все пока неплохо», на сегодня есть достаточный запас. При этом он заявил, что в случае, если поток желающих привиться будет снижаться, то регион может перейти на «корпоративную схему» вакцинации.

Читайте также
Медведев разъяснил слова об обязательной вакцинации против COVID-19

«Если вдруг у вас, скажем так, истощение обычного потока на прививку, то пора, может быть, пора переходить на корпоративные какие-то схемы. Я прошу наше министерство социальной политики и муниципалитеты отрабатывать по категории граждан старшего возраста. Пенсионеры — главная наша забота, чтобы они были привиты, потому что к сожалению, мы уже это не раз отмечали, высокая смертность в старшем возрасте от этой инфекции. Если нужны какие-нибудь дополнительные решения, поручения, вы их сформулируйте и я их дам», — сказал губернатор.

Ранее бывший президент России, а ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения (о вакцинации. — РБК) могут носить и общеобязательный характер». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не прорабатывают вопрос об изменении законодательства для того, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной.

При этом опрошенные РБК юристы сообщили, что действующее законодательство не позволяет привлекать к ответственности в случае отказа от вакцинации. По их словам, для привлечения людей к ответственности необходима определенная статья КоАП конкретно для этого вида нарушения. Как отметил управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин, «принятие подобных законов не просто противоречит действующему законодательству, но еще и играет негативную роль в поддержке самой идеи прививки».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела младенца
Глава ВОЗ предупредил о появлении более смертоносного вируса, чем COVID
Лукашенко прокомментировал ситуацию с посадкой борта Ryanair
Новые льготы и компенсации: кто получит доплаты
Ученые обнаружили новый признак осложнений у больных COVID-19
Похищенные деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ
В банковской системе России нашли «дыру» в $15 млрд
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Актер Эллиот Пейдж опубликовал фото после операции по изменению пола До декабря он был известен как Эллен Пейдж.
Авто
В России хотят построить заводы по производству электромобилей Минпромторг уже обращался с этим вопросом к боссу Tesla Илону Маску
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Оцени, нравятся ли тебе эти мемы про Россию - твой выбор важен
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 860
Егэ 582
Вторник.. Картинки. 559
Забавные картинки 438
Леди
Наташа Королева в «цветочном» мини-платье появилась на публике Певица восхитила сеть
Новости партнеров
С 1 августа пенсии пересчитают: кто может рассчитывать на повышение
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь