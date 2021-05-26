В регионах оценили идею ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев 25 мая объявил об обязательной вакцинации в регионе и о штрафе 200 тыс. руб. для работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию своих сотрудников. А тех, кто «необоснованно откажется» от прививки, они пригрозили не допускать к работе. Однако позже в сообщении его пресс-службы слово «обязательная» заменили на «массовую».
После появления сообщения об обязательной вакцинации в Якутии губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии. «Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова.
Как рассказали «РБК Ростов» в оперштабе Ростовской области, в настоящий момент в регионе не обсуждается вопрос об обязательности вакцинации населения от коронавируса. Также обязательную вакцинацию не рассматривают власти Татарстана, рассказала «РБК Татарстан» пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.
В Минздраве Нижегородской области «РБК Нижний Новгород» сообщили, что вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно и исключительно добровольно. При этом ведомство призывает всех граждан пройти вакцинацию, в особенности граждан пожилого возраста, которые находятся в группе высокого риска тяжелого течения заболевания.
В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю заявили «РБК Кубань», что вакцинация в регионе добровольная и «по сравнению с Якутией более стремительная». «Навряд ли у нас будет принято такое решение», — отметили в ведомстве.
Там рассказали, что федеральный закон дает право главным санитарным государственным врачам субъектов, исходя из конкретной сложившейся ситуации, объявлять обязательную вакцинацию в случае роста заболеваемости. «Если будет резкий рост показателей инфекции, уйдет стабильная ситуация, тогда возможна обязательная вакцинация. Сейчас на территории Краснодарского края достаточно стабильная ситуация по новой коронавирусной инфекции», — заявили в местном Роспотребнадзоре.
В Тюмени также заявили, что «речи о введении обязательной процедуры не идет». «Мы работаем в рамках действующего законодательства, в котором предусмотрен принцип добровольной вакцинации. Мы рассказываем о пользе, важности и необходимости постановки такой прививки. Речи о введении обязательной процедуры не идет», — прокомментировала «РБК Тюмень» руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
В конце февраля в Роспотребнадзоре заявили, что у главных санитарных врачей регионов есть полномочия выносить постановления о проведении профилактических прививок разным категориям граждан в зависимости от эпидемиологической обстановки.
При этом в ведомстве отметили, что не существует законных оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации.
Свое решение глава Якутии мотивировал постановлением главного санитарного врач республики Маргариты Игнатьевой от 19 мая. В нем говорится о напряженной ситуации с коронавирусом в регионе. В соответствии с документом для стабилизации эпидемиологической обстановки в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все частные и государственные организации обязаны обеспечить вакцинацию своих сотрудников.
В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что с поставками вакцины от коронавируса в Калининградской области «все пока неплохо», на сегодня есть достаточный запас. При этом он заявил, что в случае, если поток желающих привиться будет снижаться, то регион может перейти на «корпоративную схему» вакцинации.
«Если вдруг у вас, скажем так, истощение обычного потока на прививку, то пора, может быть, пора переходить на корпоративные какие-то схемы. Я прошу наше министерство социальной политики и муниципалитеты отрабатывать по категории граждан старшего возраста. Пенсионеры — главная наша забота, чтобы они были привиты, потому что к сожалению, мы уже это не раз отмечали, высокая смертность в старшем возрасте от этой инфекции. Если нужны какие-нибудь дополнительные решения, поручения, вы их сформулируйте и я их дам», — сказал губернатор.
Ранее бывший президент России, а ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения (о вакцинации. — РБК) могут носить и общеобязательный характер». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не прорабатывают вопрос об изменении законодательства для того, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной.
При этом опрошенные РБК юристы сообщили, что действующее законодательство не позволяет привлекать к ответственности в случае отказа от вакцинации. По их словам, для привлечения людей к ответственности необходима определенная статья КоАП конкретно для этого вида нарушения. Как отметил управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин, «принятие подобных законов не просто противоречит действующему законодательству, но еще и играет негативную роль в поддержке самой идеи прививки».
Во время загрузки произошла ошибка.