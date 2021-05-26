Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
17100-летие Андрея Сахарова
05:48 (мск), источник: Известия

В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. По его словам, эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям.

Источник: РИА "Новости"

Виталий Королев добавил, что меру планируют вводить постепенно, и в нескольких регионах компании уже изъявили желание поучаствовать в пилотах. Их реализация запланирована на 1 июля 2022 года.

Сегодня тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают органы регулирования в субъектах. Они основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. В такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков.

Эталонный подход заключается в определении среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. То есть сегодня тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, допустим, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования. В случае с эталонным подходом завысить расценки в такой ситуации не получится.

Мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов, пояснил представитель ФАС.

Минстрой в целом поддерживает инициативу о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили, что эталонный принцип позволит повысить прозрачность и понятность тарифообразования для потребителя. В Минстрое также отметили, что готовы со своей стороны принять участие в дальнейшей проработке инициативы ФАС. Но пока проект постановления правительства на рассмотрение в министерство в установленном порядке не поступал.

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) отметили, что введение эталонов сбытовой надбавки электроэнергии повысило финансовую устойчивость компаний, что было особенно важно в период пандемии. Также введение эталонов для ГП стало дополнительным стимулом для компаний развивать новые технологии и повышать качество обслуживания клиентов, подчеркнули представители бизнеса.

Важно, чтобы внедрение эталонных тарифов в теплоснабжении покрывало экономически обоснованные затраты ресурсоснабжающих организаций, добавили в ПАО «Квадра».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло
Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
В РЖД решили отказаться от вагонов-ресторанов
Ученые обнаружили новый признак осложнений у больных COVID-19
Пьяных водителей планируют сажать на три года
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
Две пчелы сообща открыли бутылку с газировкой (видео)
Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Миру предрекли появление нового смертоносного вируса Он может быть страшнее коронавируса.
Горячие темы на Авто
Возможно ли как-то справиться с боязнью гаишников? 227
Доразвивались-- 142
А что в Белоруссии произошло? И в Риге... 102
Сегодня вновь залез повыше --так лучше видно -- 91
Кино
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино Актриса получила главную роль в рождественском ромкоме от Netflix
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Дети
Плачут даже спасатели: как на самом деле работает «Лиза Алерт» 25 мая — Международный день пропавших детей
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Как обеспечить городской комфорт на даче
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь