В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

Виталий Королев добавил, что меру планируют вводить постепенно, и в нескольких регионах компании уже изъявили желание поучаствовать в пилотах. Их реализация запланирована на 1 июля 2022 года.
Сегодня тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают органы регулирования в субъектах. Они основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. В такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков.
Эталонный подход заключается в определении среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. То есть сегодня тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, допустим, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования. В случае с эталонным подходом завысить расценки в такой ситуации не получится.
Мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов, пояснил представитель ФАС.
Минстрой в целом поддерживает инициативу о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили, что эталонный принцип позволит повысить прозрачность и понятность тарифообразования для потребителя. В Минстрое также отметили, что готовы со своей стороны принять участие в дальнейшей проработке инициативы ФАС. Но пока проект постановления правительства на рассмотрение в министерство в установленном порядке не поступал.
В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) отметили, что введение эталонов сбытовой надбавки электроэнергии повысило финансовую устойчивость компаний, что было особенно важно в период пандемии. Также введение эталонов для ГП стало дополнительным стимулом для компаний развивать новые технологии и повышать качество обслуживания клиентов, подчеркнули представители бизнеса.
Важно, чтобы внедрение эталонных тарифов в теплоснабжении покрывало экономически обоснованные затраты ресурсоснабжающих организаций, добавили в ПАО «Квадра».