11:06 (мск), источник: Lenta.Ru
Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщает
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По его словам, сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске.
«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — заявил Лукашенко.
Он назвал «абсолютной ложью» утверждения, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29.
«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту создатель оппозиционного