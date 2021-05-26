Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске.

Читайте также
Оппозиционный блогер задержан в Минске

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — заявил Лукашенко.

Он назвал «абсолютной ложью» утверждения, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29.

«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», — добавил белорусский лидер.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российская школьница умерла во время экзамена
Пожилым россиянам рекомендовали трижды вводить вакцину от коронавируса
Новые льготы и компенсации: кто получит доплаты
Ученые обнаружили новый признак осложнений у больных COVID-19
Похищенные деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ
В банковской системе России нашли «дыру» в $15 млрд
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
В регионах оценили идею ввести обязательную вакцинацию от COVID
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 863
Егэ 582
Вторник.. Картинки. 559
Забавные картинки 438
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как обеспечить городской комфорт на даче
Интерьер для релакса: квартира в пригороде Минска
Дом-контейнер: что это такое и как выглядит (фото)
Как отмыть мусорное ведро на кухне
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь