11:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдума запретила участвовать в выборах причастным к экстремизму
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о временном запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям. Участвовавшие в деятельности таких организаций не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет (для руководителей) или трех лет (для рядовых участников и тех, кто оказывал организации финансовую или иную помощь) с момента признания организации экстремистской.