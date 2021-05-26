Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
12Места знать надо
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
11:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума запретила участвовать в выборах причастным к экстремизму

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о временном запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям. Участвовавшие в деятельности таких организаций не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет (для руководителей) или трех лет (для рядовых участников и тех, кто оказывал организации финансовую или иную помощь) с момента признания организации экстремистской.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Володин назвал РФ «последним островом» демократии и свободы

Запрет распространяется на участников, членов, работников и иных лиц, чья причастность к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в силу решением суда.

Учредителей и руководителей таких организаций можно будет не допускать к выборам без судебного решения.

Законопроект внесли в Госдуму в начале мая, в первоначальной версии документа предлагалось запретить таким лицам выдвигаться в депутаты Госдумы.

Ко второму чтению глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли поправки, расширяющие это ограничение на выборы всех уровней.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украина предложила изменить правила Евровидения из-за России
Почему Путин скрывает личную жизнь
Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair
«Газпром» построит в Санкт-Петербурге новый небоскреб
Похищенные деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ
На «Буране» неизвестные написали «Юра, мы приехали»
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
В банковской системе России нашли «дыру» в $15 млрд
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Актер Эллиот Пейдж опубликовал фото после операции по изменению пола До декабря он был известен как Эллен Пейдж.
Кино
Бывший возлюбленный Бузовой станет ведущим «Дома 2» Выпуски реалити-шоу с участием Давида Манукяна выйдут в эфир в ближайшее время
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Вот с кем Борисова встретила Новый год
Леди
Наташа Королева в «цветочном» мини-платье появилась на публике Певица восхитила сеть
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Искренняя радость собаки от встречи с вернувшимся из армии хозяином
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь