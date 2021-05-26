Лукашенко: Протасевич хотел устроить в Белоруссии бойню и кровавый мятеж

13:02 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на
Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж.
Он считает, что уличные протесты в Белоруссии уже невозможны.
«Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами», — отметил президент.
Ранее Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии. Он утверждает, что «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам».
23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, летевший в Вильнюс. После посадки были задержаны Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Страны Евросоюза призвали закрыть для Белоруссии воздушное пространство и аэропорты. Полеты над Белоруссией уже приостановили Air France, Finnair и Austrian Airlines, Lufthansa и AirBaltic. Помимо этого, шведское транспортное агентство решило временно прекратить авиасообщение между Швецией и Белоруссией для компании «Белавиа». «Белавиа» отменила полеты в Великобританию, Францию, Украину. В Кремле заявили, что за решение о запрете полетов над Белоруссией в итоге будут платить пассажиры.