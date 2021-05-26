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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия одобрен в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием.

Источник: Reuters

Поправки введут в закон «Об оружии» понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», а их перечень будет определить правительство.

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Согласно законопроекту:

  • будет введен запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование;
  • освидетельствование можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях;
  • освидетельствование будет включать химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование;
  • результаты освидетельствования будут сформированы в электронное заключение ГИС Минздрава, доступ к ним получит Росгвардия.

21 мая в Госдуму внесли законопроект об ужесточении оборота оружия. Авторы предложили ввести административную ответственность за незаконный оборот любого оружия и увеличить срок ответственности за утерю оружия. Другой законопроект, касающийся правил выдачи оружия, уже прошел первое чтение. Ужесточить правила оборота гражданского оружия поручил президент Владимир Путин после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых.

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