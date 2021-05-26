Законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия одобрен в первом чтении

Поправки введут в закон «Об оружии» понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», а их перечень будет определить правительство.
21 мая в Госдуму внесли законопроект об ужесточении оборота оружия. Авторы предложили ввести административную ответственность за незаконный оборот любого оружия и увеличить срок ответственности за утерю оружия. Другой законопроект, касающийся правил выдачи оружия, уже прошел первое чтение. Ужесточить правила оборота гражданского оружия поручил президент Владимир Путин после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых.