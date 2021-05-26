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13:03 (мск), источник: РБК

Украина временно запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии на четыре месяца, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Источник: РИА "Новости"

«Только что НКРЕКП запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», — написал он.

Гончаренко также уточнил, что выступал за бессрочный запрет или хотя бы до конца 2021 года. «Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца», — заключил он.

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С просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии к НКРЭКУ 18 мая обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В письме к регулятору он пояснил, что использование этой энергии «противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики. — РБК), и потенциально угрожает энергетической безопасности».

О том, что для присоединения украинской сети к европейской, стране необходимо будет отказаться от российской и белорусской сетей, в конце 2019 года заявлял занимавший должность премьера Алексей Гончарук. Тогда он сообщал, что это должно произойти к 2023 году. Однако в марте 2021 года тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко уточнил, что отделение произойдет раньше, в 2022 году.

В апреле 2020 года Украина уже прекращала импорт электроэнергии из России и Белоруссии, однако соответствующее постановление регулятора было отменено в декабре. В итоге импорт белорусской энергии возобновился в начале января, российской — в начале февраля.

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