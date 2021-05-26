13:58 (мск), источник: Аргументы и факты
В каких регионах пройдет онлайн-голосование на выборах в Госдуму
В семи регионах РФ на выборах в Госдуму можно будет голосовать онлайн, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем
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Члены ЦИК приняли такое решение по результатам рейтингового голосования. Всего комиссия получила заявки на проведение
Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.
По решению Центризбиркома электронное голосование будет доступно в:
В Москве
Впервые формат
А в сентябре формат
Как ранее отмечали в «Ростелекомоме», системы дистанционного голосования имеют ряд преимуществ, включая безопасность доступа, надежность обработки информации, гарантированная конфиденциальность и возможность контроля над процедурой голосования со стороны всех авторизованных участников выборов, включая независимых наблюдателей.
Для того чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь учетную запись на портале государственных услуг (Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ)).
На сайте портала избирателям нужно:
Для получения доступа к электронному бюллетеню нужно ввести код из SMS, полученного на телефон, указанный в личном кабинете на портале госуслуг. После этого избиратель может сделать свой выбор и проголосовать.
По подсчетам ЦИК, число зарегистрированных пользователей, которые получили возможность проголосовать, достигает почти десяти миллионов. Больше всего пользователей с сопоставленной учетной записью на ЕПГУ зарегистрировано в Москве: так, в столице могут воспользоваться дистанционным голосованием 4 430 613 человек.
В прошлом году председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что к 2024 году электронное голосование на выборах могут внедрить по всей стране. «Уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено к следующей федеральной кампании, а не к 2021 году. Следующая федеральная кампания — это у нас 2024 год», — сказала глава ЦИК.