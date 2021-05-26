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13:58 (мск), источник: Аргументы и факты

В каких регионах пройдет онлайн-голосование на выборах в Госдуму

В семи регионах РФ на выборах в Госдуму можно будет голосовать онлайн, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Члены ЦИК приняли такое решение по результатам рейтингового голосования. Всего комиссия получила заявки на проведение онлайн-голосования от десяти регионов, в которых в общей сложности проживает 20 млн избирателей. Москва заявку в Центризбирком не подавала, так как в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

В каких регионах проведут онлайн-голосование?

Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.

По решению Центризбиркома электронное голосование будет доступно в:

  • Москве;
  • Севастополе;
  • Курской области;
  • Мурманской области;
  • Нижегородской области;
  • Ростовской области;
  • Ярославской области.
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Как будут проводить онлайн-голосование?

В Москве онлайн-голосование будет организовано на платформе, которая была разработана мэрией, а в остальных регионах — на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом».

Впервые формат онлайн-голосования применили во время голосования по поправкам к Конституции, которое проходило с 25 июня до 1 июля 2020 года. Тогда проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области.

А в сентябре формат онлайн-голосования провели на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях.

Как ранее отмечали в «Ростелекомоме», системы дистанционного голосования имеют ряд преимуществ, включая безопасность доступа, надежность обработки информации, гарантированная конфиденциальность и возможность контроля над процедурой голосования со стороны всех авторизованных участников выборов, включая независимых наблюдателей.

Онлайн-голосование также позволяет:

  • повысить явку избирателей;
  • упростить участие в голосовании граждан с ограниченными возможностями и проживающих за границей;
  • снизить расходы на организацию выборов;
  • проводить одновременно несколько видов выборов;
  • сократить риск человеческой ошибки (включая недействительные бюллетени);
  • быстро подвести итоги выборов.

Что нужно, чтобы проголосовать онлайн?

Для того чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь учетную запись на портале государственных услуг (Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ)).

На сайте портала избирателям нужно:

  • подать заявление;
  • зайти на сайт электронного голосования;
  • авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг.

Для получения доступа к электронному бюллетеню нужно ввести код из SMS, полученного на телефон, указанный в личном кабинете на портале госуслуг. После этого избиратель может сделать свой выбор и проголосовать.

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Сколько избирателей смогут проголосовать онлайн?

По подсчетам ЦИК, число зарегистрированных пользователей, которые получили возможность проголосовать, достигает почти десяти миллионов. Больше всего пользователей с сопоставленной учетной записью на ЕПГУ зарегистрировано в Москве: так, в столице могут воспользоваться дистанционным голосованием 4 430 613 человек.

Когда онлайн-голосование будет доступно во всех регионах?

В прошлом году председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что к 2024 году электронное голосование на выборах могут внедрить по всей стране. «Уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено к следующей федеральной кампании, а не к 2021 году. Следующая федеральная кампания — это у нас 2024 год», — сказала глава ЦИК.

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