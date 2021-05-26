14:49 (мск), источник: Life.ru
Кремль — об инциденте с лайнером Ryanair: Нет оснований не доверять Минску
Белоруссия не сажала самолёт по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы, отметил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
У Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны по поводу предпринятых действий в инциденте с самолётом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс и экстренно севшим в Минске. Об этом заявил
«Насколько мы понимаем, она (Белоруссия) не сажала самолёт по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне», — отметил представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair. По словам политика, сообщение о минировании борта было направлено из Швейцарии.
В последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737−800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска
После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. При этом ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над республикой. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Наталья Исакова