14:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: мы видели признательные показания Сапеги
В Кремле видели признательные показания россиянки Софии Сапеги, которую задержали вместе с
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Ъ FM» спросил Пескова, знают ли в Кремле об обращении матери Софии Сапеги за помощью к Владимиру Путину. «Мне неизвестно о том, что
Дмитрий Песков добавил, что, по версии белорусской стороны, «ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях». «Кроме того, мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты», — добавил
Россиянка была арестована на два месяца. Источник «Sputnik Беларусь» сообщил, что Софии Сапеге могут предъявить обвинение по ст. 130 УК Белоруссии, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
До этого «Новая газета» сообщила, что Софию Сапега и