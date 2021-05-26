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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: мы видели признательные показания Сапеги

В Кремле видели признательные показания россиянки Софии Сапеги, которую задержали вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair 23 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что ей будет обеспечена вся консульская и юридическая защита.

Источник: AP 2021

«Ъ FM» спросил Пескова, знают ли в Кремле об обращении матери Софии Сапеги за помощью к Владимиру Путину. «Мне неизвестно о том, что какие-то де-юре входили обращения и де-факто. Мне только известно, что где-то было озвучено в СМИ. Но, собственно, здесь можно сказать одно: что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки», — ответил Песков.

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Дмитрий Песков добавил, что, по версии белорусской стороны, «ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях». «Кроме того, мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты», — добавил пресс-секретарь президента России.

Россиянка была арестована на два месяца. Источник «Sputnik Беларусь» сообщил, что Софии Сапеге могут предъявить обвинение по ст. 130 УК Белоруссии, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

До этого «Новая газета» сообщила, что Софию Сапега и экс-главреда Nexta Романа Протасевича подозревают в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 УК Белоруссии) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии). Первая статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, вторая — до трех лет. МИД России подтверждал, что Сапега проходит подозреваемой, но не уточнял, по каким статьям.

Следите за развитием темы Задержание экс-главреда Nexta в Минске
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