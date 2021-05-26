Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 маяЗаложение фундамента первого завода "Фольксваген", решение о постановке монумента Петру I, первый полет самолета "Русский витязь" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
16:20 (мск), источник: Известия

В Швейцарии заявили об отсутствии данных о «минировании» самолета Ryanair

У Швейцарии не было сведений о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair. Об этом в среду, 26 мая, сообщил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) страны Пьер-Алан Эльтшингер.

Источник: Reuters

«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair поступило диспетчерам аэропорта Минска из Швейцарии.

Новость
Эксперты предупредили россиян о рисках из-за закрытого белорусского неба

Как добавил белорусский лидер, на борту пассажирского лайнера, по сообщению, находился террорист. При этом политик утверждает, что заявления о принуждении самолета к посадке истребителем МиГ-29 являются ложью. Лукашенко подчеркнул, что принятые действия были необходимы для защиты граждан.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Задержание экс-главреда Nexta в Минске
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло
Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
Лукашенко: Протасевич собирался устроить «кровавый мятеж»
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
Всемирный банк предложил России способ борьбы с бедностью
На пляжи в Британии выбросило примерно тонну кокаина
Впервые за 3 тысячи лет в Австралии родились тасманские дьяволы
Сборная России играет с Данией на чемпионате мира (трансляция)
Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Горячие темы на Авто
А что в Белоруссии произошло? И в Риге... 258
Возможно ли как-то справиться с боязнью гаишников? 233
Доразвивались-- 143
Сегодня вновь залез повыше --так лучше видно -- 91
Кино
Воробьев рассказал о подарке от отца Анджелины Джоли Россиянин снялся вместе с 82-летним Джоном Войтом в фильме и пригласил его на новоселье
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Путин утвердил льготы для граждан старше 70 лет
Дети
10 ошибок, которые часто делают родители подростков Как их избежать? Объясняем
Леди
Наташа Королева в «цветочном» мини-платье появилась на публике Певица восхитила сеть
Новости партнеров
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Оцените видео о предварительном голосовании: ваше мнение решает все
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь