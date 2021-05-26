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15:28 (мск), источник: Известия

В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в среду, 26 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: Известия

«Ожидать того, что в ходе одной, первой, встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что «умалять значение этой встречи тоже было бы неверно».

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«Важно, что все-таки президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран. И также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира», — уточнил Песков.

Ранее в этот день Песков сообщил, что при подготовке встречи президентов будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией.

Накануне в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 25 мая заявил, что оба лидера нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.

Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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