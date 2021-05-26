В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

«Ожидать того, что в ходе одной, первой, встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков отметил, что «умалять значение этой встречи тоже было бы неверно».
«Важно, что все-таки президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран. И также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира», — уточнил Песков.
Ранее в этот день Песков сообщил, что при подготовке встречи президентов будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией.
Накануне в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 25 мая заявил, что оба лидера нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.
Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля.