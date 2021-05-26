16:51 (мск), источник: РБК
Вторая страна ЕС одобрила вакцинацию «Спутником V»
Власти Словакии одобрили применение в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для массовой вакцинации.
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Как отмечает Reuters, страна еще в марте закупила 200 тыс. доз «Спутника V», однако вакцинация не начиналась
В начале марта вакцина уже была одобрена для применения в Словакии, однако это, как и закупка партии российской вакцины, вызвало политический скандал.
Как выяснилось,
Кроме того, вскоре после получения первой партии вакцины Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал ее и пришел к заключению, что она не идентична той, что получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В РФПИ эти сообщения назвали фейком и потребовали у словацких властей вернуть партии вакцины, чтобы ее можно было использовать в других странах. Возвращать препарат словаки не стали: проверку партии в начале мая провела независимая венгерская лаборатория, которая подтвердила безопасность препарата.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 60 странах, во многих из них уже началось ее массовое применение. Ее эффективность разработчики оценивают более чем в 91%.