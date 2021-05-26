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16:51 (мск), источник: РБК

Вторая страна ЕС одобрила вакцинацию «Спутником V»

Власти Словакии одобрили применение в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для массовой вакцинации.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечает Reuters, страна еще в марте закупила 200 тыс. доз «Спутника V», однако вакцинация не начиналась из-за политических разногласий по поводу использования вакцины, которая не была зарегистрирована европейским регулятором EMA.

По плану, применение вакцины начнется с июня.
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В начале марта вакцина уже была одобрена для применения в Словакии, однако это, как и закупка партии российской вакцины, вызвало политический скандал.

Как выяснилось, премьер-министр Игор Матович договорился о закупке, не посоветовавшись со своими коллегами по правящей коалиции. Те осудили заключение соглашения с Россией без одобрения от ЕMA, что привело к отставке правительства и формированию нового состава кабинета министров.

Кроме того, вскоре после получения первой партии вакцины Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал ее и пришел к заключению, что она не идентична той, что получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В РФПИ эти сообщения назвали фейком и потребовали у словацких властей вернуть партии вакцины, чтобы ее можно было использовать в других странах. Возвращать препарат словаки не стали: проверку партии в начале мая провела независимая венгерская лаборатория, которая подтвердила безопасность препарата.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 60 странах, во многих из них уже началось ее массовое применение. Ее эффективность разработчики оценивают более чем в 91%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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