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21:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал во время выступления в Грузии «агрессивные действия» России. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Источник: Reuters

По его словам, Россия является ненормальной страной и агрессором.

Дуда пообещал начать обсуждение отношений с Москвой на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

Ранее Дуда в речи по случаю Дня конституции назвал Россию «врагом свободы», вспоминая события XVIII века, когда Российская империя не приняла польскую конституцию. Президент рассказывал о событиях 1791 года, когда Речь Посполитая первой в Европе приняла конституцию.

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