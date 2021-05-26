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22:51 (мск), источник: ТАСС

Госдеп призвал не посещать Белоруссию из-за «риска задержания»

В ведомстве заявили, что белорусские власти «23 мая принудили к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста».

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США сохранил рекомендацию для американских граждан не ездить в Белоруссию из-за «риска задержания». Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

«Не [рекомендуется] ездить в Белоруссию из-за избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса. Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях», — говорится в поясняющем тексте.

Госдеп утверждает, что белорусские власти «23 мая принудили к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста».

Вместе с тем США считают, что в стране могут не признавать наличие «американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отказать или отложить консульский доступ к ним».

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