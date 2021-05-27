02:14 (мск), источник: BFM.ru
Пентагон не стал называть Россию «врагом»
В военном ведомстве прокомментировали предстоящие учения военных инженеров Сербии и России.
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В Пентагоне не называют Россию «врагом» США и НАТО, заявил
Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса «Партнерство ради мира», Кирби отметил, что не имеет подробностей на этот счет.
«Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», — добавил он.
Сербия желает присоединиться к ЕС, но объявила военный нейтралитет в 2006 году и присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира».