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02:14 (мск), источник: BFM.ru

Пентагон не стал называть Россию «врагом»

В военном ведомстве прокомментировали предстоящие учения военных инженеров Сербии и России.

Источник: Reuters

В Пентагоне не называют Россию «врагом» США и НАТО, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС. Так Кирби прокомментировал предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, которую один из репортеров назвал «врагом» НАТО.

Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса «Партнерство ради мира», Кирби отметил, что не имеет подробностей на этот счет.

«Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», — добавил он.

Сербия желает присоединиться к ЕС, но объявила военный нейтралитет в 2006 году и присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира».

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