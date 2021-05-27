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11:02 (мск), источник: РБК

ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца с территории Крыма

Пограничная служба ФСБ совместно с ВМФ и ВКС в октябре прошлого года выдворила из российских территориальных вод вблизи Крыма британский эсминец D35 Dragon. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый заместитель директора ФСБ — руководитель погранслужбы Владимир Кулишов.

Источник: Nicky Wilson/MOD UK

Подробности этого инцидента стали известны впервые. В декабре 2020 года замминистра обороны Александр Фомин в интервью «Российской газете» лишь упоминал, что эсминец ВМС Великобритании проходил через территориальное море России в районе мыса Херсонес.

«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода», — рассказал Кулишов.

По его словам, когда с иностранным кораблем связались пограничники и потребовали немедленно покинуть российские территориальные воды, капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала.

«В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — заявил замдиректора ФСБ.

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В ноябре прошлого года Королевский флот Великобритании сообщил, что эсминец D35 Dragon вернулся в порт приписки Портсмут после пребывания в Черном море и Восточном Средиземноморье. Как заявили в ВМС, в Черном море корабль занимался патрулированием, а также совместными учениями с судами Украины, Грузии и Румынии.

24 ноября 2020 года российское Минобороны сообщало о вторжении американского эсминца «Джона Маккейна» в территориальные воды в заливе Петра Великого в Японском море. Корабль зашел за морскую границу России на 2 км. Выдворил нарушителя в нейтральные воды противолодочный корабль тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов», который взял курс на американский корабль и сообщил его экипажу о готовности идти на таран. После этого «Джон Маккейн» не предпринимал повторных попыток нарушить границы.

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