Москва заняла второе место в рейтинге мировых мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией

«Столица заняла второе место среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий городских властей в период пандемии коронавируса. К таким выводам пришли эксперты Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ. На высокую позицию Москвы в рейтинге повлияли, в частности, такие факторы, как наличие в столице развитой инфраструктуры системы здравоохранения, низкий уровень безработицы, устойчивость бюджета, низкий уровень госдолга, а также поддержка бизнеса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Москва заняла второе место после Сингапура на основании данных о состоянии систем здравоохранения, стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии и устойчивости городского бюджета. Составленный экспертами ВШЭ рейтинг охватывает данные с февраля 2020 года по май 2021 года и включает выборку из 19 мегаполисов, в которых проживают 230 млн человек.
«С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд руб., которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тыс. организаций. Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он отметил, что общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца 2021 года составил 4,4 трлн руб., что выше показателя годичной давности почти на 37%.
При этом увеличение торговых оборотов происходит на фоне пониженной посещаемости торговых центров: в апреле 2021 года она была на 24% ниже уровня того же месяца докризисного 2019 года, что говорит о переходе значительной части потребления в онлайн, для этого в городе созданы все необходимые условия.
«В исследовании отмечается, что Москва занимает первое место по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых мегаполисов. По сравнению с другими городами город имел низкий уровень долга до пандемии, что позволило городу нарастить расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. В 2020−21 годах Москва значительно нарастила расходы на здравоохранение (плюс 48% в реальном выражении) и социальную политику (плюс 15% в реальном выражении), сохранив высокие социальные стандарты для жителей города», — отметили в пресс-службе.
По мнению экспертов Высшей школы экономики, высокая позиция Москвы в рейтинге стала результатом сбалансированной политики.
Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета. Важную роль сыграло и то, что город смог увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан за счет накопленных остатков.
«Наряду с Москвой наилучшие показатели у азиатских мегаполисов — Сингапура, Шанхая, Сеула, Пекина, которые вошли в топ-5. Национальные экономики АТР в целом понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой. Власти этих городов также смогли организовать эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений. Это помогло сохранить контроль над заболеваемостью и уменьшить ущерб с точки зрения здравоохранения. Первое место именно Сингапура связано в том числе и масштабными расходами города-государства на поддержку населения и бизнеса», — цитирует пресс-служба слова автора исследования, директора Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марселя Салихова.