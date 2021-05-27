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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Бастрыкин: трагедия в казанской школе случилась, потому что родители не платили за охрану

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал причиной трагедии в Казани, где выпускник застрелил девять человек, отсутствие охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Он добавил, что после трагедии в Керчи не была выполнена даже половина поручений.

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«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: “Почему не охраняли школу?” — “Родители были против”. — “Почему?” Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве (цитата по «РИА Новости»).

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Глава СКР добавил, что после трагедии в Керчи власти «там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода».

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — отметил он.

Напомним, 11 мая в Казани выпускник гимназии Ильназ Галявиев устроил в ней стрельбу. Также он привел в действие взрывное устройство. В результате трагедии погибли девять человек, в том числе семь школьников и два учителя, еще 25 человек пострадали. Обвиняемый был арестован, ему предъявлены обвинения в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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