Бастрыкин: трагедия в казанской школе случилась, потому что родители не платили за охрану

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: “Почему не охраняли школу?” — “Родители были против”. — “Почему?” Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве (цитата по «РИА Новости»).
Глава СКР добавил, что после трагедии в Керчи власти «там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода».
«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — отметил он.
Напомним, 11 мая в Казани выпускник гимназии Ильназ Галявиев устроил в ней стрельбу. Также он привел в действие взрывное устройство. В результате трагедии погибли девять человек, в том числе семь школьников и два учителя, еще 25 человек пострадали. Обвиняемый был арестован, ему предъявлены обвинения в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.