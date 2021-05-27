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13:08 (мск), источник: ТАСС

«Открытая Россия» заявила о самоликвидации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Признанная нежелательной в РФ неправительственная организация «Открытая Россия» заявила в четверг о самоликвидации.

Источник: Владислав Постников/CC BY 4.0

«“Открытая Россия” полностью прекращает свою деятельность. Только что совет организации проголосовал за это решение», — сообщил ТАСС исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров. По его словам, закрываются и отделения в регионах.

«Все члены “Открытки” исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования», — сказал он.

Пивоваров пояснил, что Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ. «На любого человека, связанного с “Открыткой”, можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей», — добавил он.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который также стал председателем правления.

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