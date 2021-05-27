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14:35 (мск), источник: Известия

В Кремле отреагировали на слова Бастрыкина об охране школы в Казани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что казанская трагедия произошла из-за отсутствия в школе охраны, за которую не хотели платить родители учеников.

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«Это (ответственность — Ред.) может опередить только суд, основываясь на материалах следствия, которое, насколько я сейчас понимаю, ведется», — сообщил журналистам в четверг, 27 мая, представитель Кремля.

Ранее в этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) усилят меры безопасности после нападения на школу в Казани.

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11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В больницы Казани после стрельбы в гимназии были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. Позднее пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в Москву. 25 мая стало известно, что шестеро пострадавших детей остаются в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, еще шестерых выписали. За день до этого из больницы выписали одну из пострадавших — 13-летнюю девочку. Отмечалось, что ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Российский лидер Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь. Российский лидер также призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.

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