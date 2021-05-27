В Кремле отреагировали на слова Бастрыкина об охране школы в Казани

14:35 (мск), источник: Известия
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«Это (ответственность — Ред.) может опередить только суд, основываясь на материалах следствия, которое, насколько я сейчас понимаю, ведется», — сообщил журналистам в четверг, 27 мая, представитель Кремля.
Ранее в этот же день
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
В больницы Казани после стрельбы в гимназии были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. Позднее пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в Москву. 25 мая стало известно, что шестеро пострадавших детей остаются в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, еще шестерых выписали. За день до этого из больницы выписали одну из пострадавших — 13-летнюю девочку. Отмечалось, что ее состояние оценивалось как удовлетворительное.
Российский лидер Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь. Российский лидер также призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.
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