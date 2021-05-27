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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Путин не извинялся перед Лукашенко

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинялся перед ним за разговор о Белоруссии с президентом США Джо Байденом. По словам Пескова, это просто была фигура речи и российский президент не извинялся, а информировал белорусского коллегу.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Путин очень порядочно поступил (после разговора с Байденом.— “Ъ”), — сказал Лукашенко накануне (цитата по БелТА).— Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь».

«Вы знаете, как правило, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без какого-то информирования этих лидеров — это то, что не совсем принято в международной практике. Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи, действительно. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась», — сказал Песков журналистам во время пресс-колла.

26 января Владимир Путин и Джо Байден впервые поговорили по телефону. На 16 июня запланирована их встреча в Женеве. Президенты намерены обсудить отношения двух стран и актуальные вопросы международной повестки.

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