Песков: Путин не извинялся перед Лукашенко

14:01 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Путин очень порядочно поступил (после разговора с Байденом.— “Ъ”), — сказал Лукашенко накануне (цитата по БелТА).— Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь».
«Вы знаете, как правило, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без
26 января Владимир Путин и Джо Байден впервые поговорили по телефону. На 16 июня запланирована их встреча в Женеве. Президенты намерены обсудить отношения двух стран и актуальные вопросы международной повестки.