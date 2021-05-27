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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии

Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно заявлению источника, авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза. В связи с этим перевозчику было необходимо скорректировать маршруты для полета в Россию.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — пояснили в Austrian Airlines.

Ранее сообщалось, что самолет Austrian Airlines должен был прилететь в московский аэропорт Домодедово из Вены в 13:45 по московскому времени, однако на онлайн-табло он значился как отмененный.

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Аналогичная ситуация произошла с рейсом авиакомпании Air France, который был запланирован на 27 мая. Самолет должен был лететь из Парижа в Москву, однако полет был сперва перенесен, а затем отменен.

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, перелет не состоялся, поскольку Air France также не получила разрешение на осуществление рейсов в Россию в обход Белоруссии.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска: 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики после сообщений о минировании. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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