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18:51 (мск), источник: Life.ru

«Компактная, но эффективная»: Путин рассказал, какой должна быть современная российская армия

Также глава государства отметил, что вооружённые силы должны быть оснащены высокоточным оружием большой дальности, в частности крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами.

Источник: РИА "Новости"

Современная российская армия должна быть компактной и в то же время эффективной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по оборонной тематике. Для этого, по его мнению, нужно развивать военно-транспортную авиацию.

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«Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций», — сказал глава государства на совещании по оборонной тематике.

Также Путин отметил, что вооружённые силы должны быть оснащены высокоточным оружием большой дальности, в частности крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами. Президент указал на то, что Минобороны требуется гораздо больше военно-транспортных самолётов и вертолётов.

Ранее российский лидер заявил о необходимости постоянной высокой боеготовности ВС России. Президент отметил, что существуют потенциальные риски для безопасности страны, в том числе у её границ.

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Наталья Исакова

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