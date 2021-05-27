18:43 (мск), источник: ТАСС
Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия — За правду»
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Актер и спецпредставитель МИД РФ по
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«В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии “За правду”, теперь вместе с командой [сопредседателя справороссов] Захара Прилепина присоединился к СРЗП», — проинформировал собеседник ТАСС.
По его словам, Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, «особенно борьбой против загрязнения природы».
«Планы по работе в этом направлении будут представлены 29 мая на заседании палаты депутатов партии “Справедливая Россия — За Правду”», — уточнили в
Как пояснил собеседник агентства, актер не будет баллотироваться в Госдуму
Членами политической партии, согласно закону, могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Не вправе быть членами политической партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными.
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