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18:43 (мск), источник: ТАСС

Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия — За правду»

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу официально вступит в партию «Справедливая Россия — За правду», он будет заниматься вопросами экологии. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии “За правду”, теперь вместе с командой [сопредседателя справороссов] Захара Прилепина присоединился к СРЗП», — проинформировал собеседник ТАСС.

По его словам, Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, «особенно борьбой против загрязнения природы».

«Планы по работе в этом направлении будут представлены 29 мая на заседании палаты депутатов партии “Справедливая Россия — За Правду”», — уточнили в пресс-службе.

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Как пояснил собеседник агентства, актер не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия американского гражданства. Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года.

Членами политической партии, согласно закону, могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Не вправе быть членами политической партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными.

В пресс-службе справороссов ТАСС пояснили, что данные положения не исключают возможности быть членом партии для лиц с иностранным гражданством — основанием для членства является наличие российского. «Данная статья регламентирует, что нельзя вступать в партии лицам без гражданства РФ», — подчеркнул собеседник ТАСС.

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