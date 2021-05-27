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18:43 (мск), источник: Газета.Ру

РФПИ и ЮНИСЕФ договорились о поставках 220 млн доз «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций и ЮНИСЕФ договорились о поставках 220 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление РФПИ.

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Источник: Reuters

«РФПИ и Детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса “Спутник V” для вакцинации 110 миллионов человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поставки начнутся после того, как ВОЗ одобрит российский препарат для использования. В фонде подчеркнули, что ожидают положительного решения в ближайшем будущем.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к России с просьбой предоставить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. «Спутник V» разработали российские специалисты Центра имени Гамалеи.

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