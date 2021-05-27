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21:46 (мск), источник: Lenta.Ru

США раскрыли планы насчет Договора по открытому небу

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию, что не намерена возвращаться в договор, передает Associated Press со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

Такое решение было принято после проведения оценки «целесообразности восстановления своего участия в договоре».

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19 мая Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. После нижней палаты законопроект должен рассмотреть Совет Федерации: в это время у США еще будет возможность «вернуть» соглашение.

Перед этим сообщалось, что США пока не определились со своим возвращением в ДОН. По словам представителя Госдепа, одним из факторов, влияющих на данное решение, является несоблюдение Россией этого договора.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.

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