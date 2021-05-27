21:58 (мск), источник: Ведомости
МИД России подтвердил отказ США вернуться в Договор по открытому небу
США официально уведомили Россию, что отказываются возвращаться в Договор по открытому небу. Об этом ТАСС сообщили в
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Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию об отказе вернуться в Договор по открытому небу, сообщило Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме. По словам собеседников агентства, сообщивших информацию на условиях анонимности, об этом заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову рассказала заместитель госсекретаря Венди Шерман.
Агентство отмечает, что такое уведомление сделано всего за несколько недель до запланированной на 16 июня встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.
США вышли из договора в ноябре 2020 г. Поводом для выхода, по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа, стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. 15 января 2021 г. МИД России объявил, что Москва также начинает выход из соглашения. 11 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес в Госдуму президент России Владимир Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 19 мая Государственная дума поддержала выход России из соглашения.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает