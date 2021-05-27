Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 маяОбщероссийский день библиотек, основание Санкт-Петербурга и другие события
Фоторепортажи
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
11Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России
27 мая, источник: Известия

Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии

Башар Асад победил на президентских выборах, набрав более 95% голосов, сообщил 27 мая председатель сирийского парламента Хаммуда Сабаг.

Источник: AP 2021

«Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», — заявил Сабаг, выступая на пресс-конференции в Дамаске, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya.

По его словам, явка избирателей составила 78%. За Асада проголосовали 13 540 860 человек из более 14 млн граждан, добавил спикер сирийского парламента.

Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на очередной семилетний срок. На предыдущих выборах главы государства в 2014 году за него отдали голоса более 88% граждан.

 Простая лояльность: банки предупредили о рисках «экосистемного рабства»
Время денег: чаще всего мошенники звонят россиянам днем во вторник
МИД подтвердил отказ США вернуться в Договор по открытому небу
СМИ: в Ryanair посчитали вынужденную посадку самолета угоном
Ученые рассказали о пожизненном иммунитете у переболевших COVID
Отменен оправдательный приговор врачам Сушкевич и Белой
Глава Microsoft: 1984 год Оруэлла может наступить уже в 2024-м
Корабль прошел сквозь водяной смерч у берегов Малайзии (видео)
Глава Минэнерго США усомнилась в экологичности российского газа
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Диетологи перечислили помогающие сбросить вес продукты Среди них, например, бобовые.
Новости партнеров
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
США и Европа больно ударили по Польше
Президент Австрии рассказал, как его родители покинули Россию
Кино
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!) Пока имена других гремят по всему миру, эти скромные парни не стремятся мелькать в каждом блокбастере, не эксплуатируют внешние данные ради имиджа секс-символов, да и вообще не слишком охотно рвутся к большой славе — хотя вполне ее заслуживают
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Дети
Волосожар и Траньков стали родителями во второй раз В семье фигуристов случилось пополнение
Леди
Как худеет 54-летняя Мария Шукшина 27 мая Мария Шукшина отмечает 54-летие
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Не поленись и потрать 5 минут на важный вопрос о России
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь