27 мая, источник: Известия
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии
Башар Асад победил на президентских выборах, набрав более 95% голосов, сообщил 27 мая председатель сирийского парламента Хаммуда Сабаг.
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«Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», — заявил Сабаг, выступая на
По его словам, явка избирателей составила 78%. За Асада проголосовали 13 540 860 человек из более 14 млн граждан, добавил спикер сирийского парламента.
Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на очередной семилетний срок. На предыдущих выборах главы государства в 2014 году за него отдали голоса более 88% граждан.