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05:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинских чиновников заподозрили во вмешательстве в американские выборы

Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Источник: Reuters

Отмечается, что украинские чиновники распространяли «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через адвоката бывшего американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

В ходе расследования была изучена поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. Так, один из тех людей, с которыми встречался адвокат, — внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач — находится в центре расследования.

16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать лидера Штатов Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. При этом Иран также якобы «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В апреле Минфин США ввел санкции против 16 граждан России и 16 юридических лиц, объяснив это «вмешательством в выборы».

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