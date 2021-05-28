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11:32 (мск), источник: РБК

Кадыров обвинил СМИ в попытках выставить его антагонистом Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров увидел в сообщениях СМИ о его действиях в рамках продвижения кампании по вакцинации от коронавируса в республике попытку выставить его антагонистом президента Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кадыров считает, что журналисты неверно интерпретировали его слова о прививочной кампании.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне на заседании оперативного штаба республики он предложил создать в каждом районе комиссии для разъяснительной работы, связанной с вакцинацией от коронавируса, а отказавшимся после беседы от прививки — предоставлять медицинскую помощь в последнюю очередь в случае заражения.

«Врач, имам, участковый, на все вопросы за раз ответят. Если и тогда он не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода», — цитирует Кадырова «РИА Новости».

Кадыров не назвал конкретные СМИ, которые, как он считает, неверно интерпретировали его слова. Сегодня он решил «внести ясность» в смысл своих заявлений.
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Глава Чечни объяснил, что не стал бы обращать внимание «на жалкие попытки невежд выставить меня в негативном свете, но тут налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации».

Он продолжил, что меры, который власти республики вводили для сохранения здоровья граждан, были максимально щадящими. Однако прививочная кампания — «необходимый и единственный шаг», чтобы избежать третьей волны эпидемии.

«И меры придется принимать такие жесткие, что прошлогодняя самоизоляция покажется каникулами», — заверил глава Чечни.

Он рассказал, что в числе первых прививку получила его мама, а он лично критично относится к антипрививочникам.
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«Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей. И мое последнее поручение касается проведения широкомасштабной разъяснительной работы с привлечением духовенства региона в каждом населенном пункте и с каждым жителем», — пояснил Кадыров.

В начала эпидемии, 1 апреля 2020 года он объявил, что для борьбы с распространением инфекции решил с 5 апреля полностью закрыть границы региона для передвижения граждан. Жителей региона Кадыров тогда призвал вернуться в Чечню, поскольку после 5 апреля они не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее.

В Кремле на следующий день заявили, что федеральный центр не принимал решений о временном закрытии транспортного сообщения между регионами из-за угрозы коронавируса.

«Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Через несколько дней премьер Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах. Он добавил тогда, что соответствующие сигналы федерального правительства были услышаны. Мишустин пояснил, что президент предоставил регионам дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, однако они должны быть адекватными ситуации и мерам, которые вводят центральные власти.

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