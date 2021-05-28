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12:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия разрешила Austrian Airlines прибывать в облет Белоруссии

Российские власти выдали разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление пассажирского рейса из Вены в Москву по маршруту в облет воздушного пространства Белоруссии. Ранее источник «Ъ» говорил, что Росавиация сегодня, 28 мая, даст неофициальное разрешение европейским перевозчикам изменить маршруты.

Источник: РИА "Новости"

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство, — сообщил ТАСС представитель Austrian Airlines.— Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно».

Ранее сегодня французская авиакомпания Air France в третий раз подряд отменила рейс из Парижа в Москву в облет Белоруссии, следует из данных сервиса Flightradar24. Накануне были отменены два аналогичных рейса французского перевозчика, а также рейс Austrian Airlines.
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Некоторые европейские авиакомпании перестали выполнять рейсы над Белоруссией после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair. Москва официально не комментировала свою позицию по этому вопросу, однако неофициально блокирует полеты.

«Перевозчики в целом искренне растеряны отсутствием комментариев со стороны Росавиации в сложившейся ситуации. История с фактической блокировкой нескольких европейских рейсов выглядит как очевидный политический жест России в ответ на “воздушную блокаду Белоруссии”», — рассказал собеседник «Ъ» в отрасли.

Источник «Ъ» в правительстве пояснил, что Росавиация может обосновать сроки выдачи разрешений соответствующими нормативными актами. При этом другой собеседник в авиационной отрасли подчеркнул, что на практике «согласование занимает считаные минуты и часто происходит на лету».

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