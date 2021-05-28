Россия разрешила Austrian Airlines прибывать в облет Белоруссии

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство, — сообщил ТАСС представитель Austrian Airlines.— Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно».
Некоторые европейские авиакомпании перестали выполнять рейсы над Белоруссией после инцидента 23 мая с самолетом Ryanair. Москва официально не комментировала свою позицию по этому вопросу, однако неофициально блокирует полеты.
«Перевозчики в целом искренне растеряны отсутствием комментариев со стороны Росавиации в сложившейся ситуации. История с фактической блокировкой нескольких европейских рейсов выглядит как очевидный политический жест России в ответ на “воздушную блокаду Белоруссии”», — рассказал собеседник «Ъ» в отрасли.
Источник «Ъ» в правительстве пояснил, что Росавиация может обосновать сроки выдачи разрешений соответствующими нормативными актами. При этом другой собеседник в авиационной отрасли подчеркнул, что на практике «согласование занимает считаные минуты и часто происходит на лету».