12:55 (мск), источник: ТАСС
Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину
КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Об этом сообщил в пятницу директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
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«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — написал Куюн в Facebook.
Вместе с тем он отметил, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются. «Я так понимаю, консультации еще идут. Но задача стоит нестандартная — найти 50 тыс. тонн “пятого” [А-95]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — отметил эксперт.
По данным группы «А-95», в январе — марте 2021 года украинский рынок бензина вырос на 13% (61,6 тыс. тонн), до 521 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (459,5 тыс. тонн). Импортные поставки из Белоруссии выросли на 50% — до 226,2 тыс. тонн. При этом доля украинского бензина в общем балансе рынка по итогам первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе — марте 2020 года.
По данным ценового агентства Argus, объемы ввоза на Украину бензина из Белоруссии в 2020 году выросли на 23,1%, или на 160 тыс. тонн относительно 2019 года, — до 853,4 тыс. тонн. Всего на рынок Украины в прошлом году ввезено 1,09 млн тонн бензинов (плюс 50,6 тыс. тонн), при этом внутри страны производство увеличилось на 65 тыс. тонн — примерно до 1,04 млн тонн. Это значит, что доля белорусского бензина в общем объеме импорта составила 78%.