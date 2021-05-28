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14:06 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на президентских выборах в Сирии. В поздравительной телеграмме, которую в пятницу распространила пресс-служба Кремля, российский лидер отметил политический авторитет Асада и подчеркнул готовность и впредь оказывать поддержку республике.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», — говорится в телеграмме.

Путин также «подчеркнул, что российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны».

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В четверг председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента арабской республики, которые прошли 26 мая, одержал Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей.

Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году, на них Асад получил поддержку 88,7% избирателей.

Действующий глава государства сменил в 2000 году на посту своего отца — Хафеза Асада, правившего в стране «железной рукой» на протяжении трех десятилетий. В 2007 году Башар Асад был избран на второй президентский срок по итогам референдума и принес присягу перед депутатами Народного Совета. Асад является генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.

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